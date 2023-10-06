Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!

Başakşehir'de yakıt istasyonuna giden bir vatandaşın dizel aracına benzin dolduruldu. Çekici yardımıyla servise götürülen araç hiç çalıştırılmadan temizlik yapılması gerekirken çalıştırılınca benzin aracı kullanılamaz hale getirdi. Yarım milyonluk mağduriyet, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!

Olay, geçtiğimiz ay Başakşehir'de bulunan Petrol Ofisi'nde yaşandı. İzzet Köse isimli vatandaş gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna gelerek aracının deposunun doldurulmasını istedi. Yakıt ikmali esnasında kasaya giderek ödeme yapan Köse, geri geldiğinde ikmalin durduğunu gördü.

Pompacıyla konuşan Köse, aracına mazot yerine benzin konulduğunu öğrendi. İstasyon yetkilileriyle yapılan görüşme sonucunda aracın istasyonda kalıp, yetkililerin belirlediği bir serviste temizlenmesine karar verildi.

Araç istasyondan çekici ile alındı ancak götürüldüğü serviste çalıştırılınca yanlış doldurulan yakıt araç sistemine zarar verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken, iddiaya göre istasyon yetkilileri tarafından yapılan bu hata araç sahibi İzzet Köse'ye söylenmeden aracı teslim edildi.

Köse, aracını alıp birkaç kilometre ilerledikten sonra tekrar arızalanınca istasyonla iletişime geçtiğinde hatanın kendisinden kaynaklı olduğu söylendi. Aracın kurumsal servisinde yapılan bakımında ve savcılık kararı ile alınan kamera kayıtlarında ise araç çalıştırıldığı için hasarın bu sebeple ortaya çıktığı öğrenildi. Köse yaklaşık yarım milyon liralık zarara uğrarken, olayla ilgili mahkeme süreci devam ediyor.

Güvenlik kamerası kaydetti, istasyon çalışanı kafasına vurdu

Olayın yaşandığı anlar hem istasyonun hem de aracın götürüldüğü servisin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde istasyon çalışanının yanlış akaryakıt dolumu yaptığını anladığında kafasına vurduğu ve aracın serviste çekiciden indirildikten sonra çalıştırıldığı görüldü.

"Mazot yerine benzin doldurulduğu söylendi"

Yaşadıklarını anlatan İzzet Köse, "Ben yakıt doldurun ödemesini yapayım dedim ve markete gittim. Markete gittiğimde 8 litreden sonra durduğu görüldü, sonra dışarı çıkıp sordum. İşte arkadaşın dalgınlığa geldiği, mazot yerine benzin doldurulduğu söylendi. Benim ilk defa başıma geldi. Bana aracın burada kalacağı söylendi ve anlaşmalı servis istasyonunda aracın temizliğinin yapılacağı söylenildi. Ertesi gün aracımı teslim almak için gittiğimde aracın hazır olduğunu söylediler. 6 kilometre sonra aracım yolda kaldı ve istasyonu aradım, bana "Akün bitmiştir bizimle alakalı değildir" dedi ve beni kandırmaya çalıştı. Ben yetkili servise baktırdım ve o hatadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ben hakkımı mahkemede arayacağım. İnsanlar bilinçlensin istiyorum. Böyle bir durum başına geldiğinde ne yapması gerektiğini bilmeyen bir sürü insan vardır, inşallah onlara da rehber olur. Kontağı kapatıp anahtarı cebine koyup polisi arayacaksın ve sigortaya bildirilmesi gerekiyor. Biz bunu çok pahalı öğrendik. Motor hasarlı olarak aracım satıldı. 300 bin TL zarar ettim ve 2 aydır iş yapamadım, orada da zarar ettik. Sinirlerim ve moralim çok bozuk gerçekten" şeklinde konuştu.

Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!

Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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