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Dizem ne demek, TDK'ya göre Dizem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dizem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dizem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dizem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dizem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dizem ne demek, TDK'ya göre Dizem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dizem ne demek? Dizem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dizem kelimesi. Peki dizem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dizem nedir, dizem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİZEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dizem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dizem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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