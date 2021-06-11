Dizi aşkı nikah masasında sonlandı! Deniz Uğur rol arkadaşı Erdinç Gülener ile evlendi!

2017 yılında Bir Deli Rüzgar dizisinde evli çifti canlandıran Deniz Uğur ve Erdinç Gülener Gökçeada'da dünyaevine girdi. Nikahındaki mutlu anları sosyal medya hesabından paylaşan Uğur, sevenlerine evliliklerini duyurdu.

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Deniz Uğur, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Erdinç Gülener ile evleneceğini açıklamıştı. Ünlü çift dün muratlarına erdi.

SADE BİR TÖREN DÜZENLENDİ

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener, geçtiğimiz gün Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da düzenlenen sade bir tören ile nikah kıydı. Gösterişten uzak bir nikah yapan çift gelinlik ve damatlık yerine sade kıyafetler tercih etti. 47 yaşındaki Deniz Uğur, beyaz elbise ve spor ayakkabı tercih ederken 50 yaşındaki Gülener de beyaz pantolon ve lacivert bir gömlek giydiği görüldü. Ünlü çifti, dostları da yalnız bırakmadı.

Nikahın ardından Deniz Uğur, sosyal medya hesabından çekilen pozları sevenleriyle paylaştı.

"KONUŞMADAN ANLAŞABİLİYORUZ"

Bir Deli Sevda dizisinde 4 yıl önce Deniz Uğur'la rol alan Erdinç Gülener, o dönemde, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" açıklaması yapmıştı.