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Dizi setinde başlayan aşk, nikah masasıyla mutlu sona eriyor!

'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci ile Özge Yağız çiftinden müjdeli haber geldi. Ünlü çift sette başladıkları aşklarına nikah masasıyla devam ediyor..

Dizi setinde başlayan aşk, nikah masasıyla mutlu sona eriyor!

Kanal 7 ekranlarında yayınlandığı dönem ‘Yemin’ dizisinde rol alan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, dizi setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. İddiaya göre Demirci'nin Yağız'a evlilik teklifinde bulundu. 

Dizi setinde başlayan aşk, nikah masasıyla mutlu sona eriyor!

"HİÇ BU KADAR ŞAŞIRACAĞIMI BEKLEMİYORDUM, HAYALLERİMİN ÖTESİNDEYDİ!"

Güzel oyuncu Özge Yağız'ın yakın çevresine sevgilisi Gökberk Demirci'den aldığı evlilik teklifini "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de harikaydı. Hiç bu kadar şaşıracağımı beklemiyordum, hayallerimin ötesindeydi!  Böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim" şeklinde anlattığı öğrenildi.

Dizi setinde başlayan aşk, nikah masasıyla mutlu sona eriyor!

Yağız ve Demirci'nin evlilik için pandeminin bitmesini bekledikleri öğrenildi..

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