Dizi setinde korona paniği! Yarım Kalan Aşklar dizisinde pozitif vaka çıktı!

Yarım Kalan Aşklar dizisi setinde koronavirüs paniği yaşandı. Başrollerini Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı dizinin çekimleri korona engeline takıldı. Sette görev alan makyöz Koronavirüs'e yakalandı.

Normalleşme süreci ile çekimlerine başlanan 'Yarım Kalan Aşklar Dairesi' dizisinde korku dolu günler yaşandı. Dizinin çekimlerinde makyöz olarak çalışan bir set görevlisi koronavirüse yakalandı. Olayın ardından testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı.

"SETTE AMBULANS HAZIR BEKLİYOR, ÖNLEMLER ÇOK İYİ ALINDI"

Oyuncu Burak Deniz geçtiğimiz günlerde sette koronavirüse karşı sıkı tedbirler alındığını belirterek "Önlemler çok iyi alındı. Sürekli test yapılıyor. Bir ambulans sette hazır bekliyor. O yüzden rahatız. Herkes gibi bu virüsten kaçabildiğimiz kadar kaçıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ MAKYÖZLE ÇEKİMLER KALDIĞI YERDEN DEVAM

Testi pozitif çıkan makyöz hemen tedavi altına alındı. Makyözün asistanlarının test sonucu ise negatif çıktı. Geçen salı yaşanan durum Sinema ve Televizyon Sendikası'na iletildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Sette yapılan testlerin ardından yeni makyöz ekibiyle çekimlere devam edilmesine karar verildi.