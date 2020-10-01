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  3. Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde gerçekleşen olayda, bir dizinin çekimleri sırasıdna senaryo gereği oyuncunun kaçırılma sahnesi çekilirken, olayı gerçek sanan 78 yaşındaki Muzaffer Parlak, kadını kurtarma amacıyla sete daldı.

Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde çekimleri devam eden bir dizi film sırasında kadının kaçırılma sahnesini gerçek sanan Muzaffer Parlak (78) aniden sete dalıp, oyuncuyu kurtarmaya çalıştı. Set görevlilerinin müdahale ettiği kişi gerçeği anlayınca alandan uzaklaştı.

Perşembe ilçesinde çekilen ve başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı "Kuzey Yıldızı" adlı dizinin kuyumcu soygunu sahnesinde ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği kuyumcuyu soyan kişiler kaçarken, "Nahide Kadıoğlu" rolünü üstlenen Merve Şen'i de kaçırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen Muzaffer Parlak adlı vatandaş, kaçırılma sahnesini gerçek sanarak, setin içerisine girdi. Kaçırma sahnesini oynayan oyuncuların elinden Şen'i kurtarmaya çalışan Parlak'a set görevlileri müdahale etti. İlginç anların yaşandığı sette, Merve Şen şaşkınlık yaşarken, Parlak, olayın dizi çekimi olduğunu anlayınca alandan uzaklaştı.

Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Dizideki kaçırılma sahnesini gerçek sanıp sete daldı

Berna Akkaya
Editör


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