Dizileri aratmayacak olay! Ablasının ve yeğeninin kocasını ayarttı! "Bu nasıl bir kardeş?"

Duyanların inanmakta zorlandığı olayda iddiaya göre Adana'da yaşayan 30 yaşındaki Gülsüm Köksal, 2017 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden yeğeni Sevgi Kendircioğlu'nun kocası ile mesajlaşmaya başladı. Durumu fark eden Kendircioğlu, eşiyle tartıştıktan sonra annesinin yanına döndü.

AYARTTI, SONRA AYRILDI

Bununun üzerine Gülsüm Köksal, Bandırma'ya giderek yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı. Köksal, Kendircioğlu'nun kocasıyla mutlu anlarını sosyal medyadan da paylaşınca durumu gören Sevgi Kendircioğlu, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan Gülsüm Köksal, daha sonra ise ayrıldı.

ABLASININ KOCASINA GÖZ DİKTİ

Gülsüm Köksal daha sonra ise ablasının evliliğine göz dikti. Köksal ablası Emine Güder'in ikinci eşi olan Tuncay Güder ile aşk yaşamaya başladı. Gerçeği öğrenen Güder, durumu öğrenince büyük şok yaşarken Gülsüm Köksal'ın yaptıkları pes dedirtti.

EMİNE GÜDER: "KIZIMIN KOCASINA KAÇTI, BENİM KOCAMI ELİMDEN ALDI"

Olayı anlatan Emine Güder, "İlk önce kızımın kocasına kaçtı, şimdi de benim kocamı elimden aldı. Bu nasıl bir kardeş? İnsan düşmanına bile böyle bir şey yapmaz. Böyle kardeş olmaz olsun. Eşimle otel odalarında buluşup, içki içerek birlikte oluyorlar." dedi.

"EVLİLİK VAADİYLE İNSANLARI DOLANDIRIYOR"

Güder sözlerine şöyle devam etti:

"Eşim de beni arayıp, 'seni çok seviyorum' diyor. Sen baldızınla birlikte oluyorsun sonra da beni sevdiğini söylüyorsun. İkisini de süründüreceğim. Yazıklar olsun. başından iki evlilik geçti. İki kızı var. Bakamadığı için devlet yurduna verdi. Ayrıca evlilik vaadiyle de insanları dolandırıyor."

KENDİRCİOĞLU: "KOCAMI BENDEN ÇALDI"

Teyzesi Gülsüm Köksal nedeniyle kocasından boşanan Sevgi Kendircioğlu da," Bir teyze yeğeninin kocasına nasıl göz koyar? Hiç mi utanma yok. En güvendiğim insan kocamı benden çaldı. Eğer teyzem değil bir başkası olsaydı bu kadar zoruma gitmezdi. Bir de teyzeye anne yarısı derler. Bu nasıl anne yarısı, nasıl teyze?" şeklinde konuştu.

GÜLSÜM KÖKSAL: "BANA İFRİTA ATIYORLAR"

Söz konusu suçlamaları kabul etmeyen Gülsüm Köksal ise "Bana iftira atıyorlar. Adımı karalamak istiyorlar" demekle yetindi.

Kaynak: Bölge Gündem, Sabah.