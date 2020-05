Black Mirror hayranlarını üzen haber yapımcı Charlie Brooker'dan geldi. Dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Black Mirror dizisinin yaratıcısı Charlie Brooker, yakın zamanda dizinin yeni bölümlerinin gelmeyeceğini belirtti. Türü bilim kurgu olan Black Mirror dizisi, teknolojinin toplumu nasıl etkileyebileceğine bakar ve neredeyse her zaman dünyanın kasvetli bir distopik versiyonunu anlatır.

Charlie Brooker, Covid-19 toplumu her zamankinden daha çok Black Mirror’a benzeyen bir hale getirdiği için yeni bölümler için çok fazla istek duyulmayacağını düşünüyor gibi görünüyor.

Radio Times’a konuşan Charlie Brooker şunları anlattı: "Meşgulüm, bir şeyler yapıyorum. Ne yaptığım ve yapmadığım hakkında ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Şu anda toplumların dağılması ile ilgili hikayeleri kimsenin kaldırabileceğini sanmıyorum, bu yüzden bunların üzerinde çalışmıyorum. Komedi senaryoları yazma yeteneğimi geliştirmeye çalışıyorum, bu yüzden kendimi güldürmeye yönelik senaryolar yazıyorum."

Serinin hayranları Charlie Brooker’in sözlerini dizinin “Hang the DJ” gibi daha sakin bölümleri üzerinde çalıştığı olarak yorumlayabilir ancak bölümlerin hiçbiri Brooker’in komedi becerisi üzerine inşa edilmediğinden bu beklentiler gerçekleşecek gibi görünmüyor.

BLACK MİRROR DİZİSİ HAKKINDA

Black Mirror (Türkçe: "Kara Ayna"), drama, macera, hiciv ve bilimkurgu tarzında 4 Aralık 2011 tarihinde yayınlanmaya başlayan İngiliz televizyon dizisi.

Black Mirror, İngiliz Channel 4 kanalında yayınına 2011 tarihinde başlayan dizidir. Kazandığı başarı ve popülaritesi sonrasında 2015 yılında Amerikan Netflix tarafından yayın hakları satın alınmıştır. 2016 itibarıyla bu yeni yayın ağı üzerinden sunulacaktır. Dizinin yapımcılığını Barney Reisz, yönetici yapımcı görevlerini ise Charlie Brooker ve Annabel Jones yürütmektedir.

Dizinin kazandığı başarı sonrasında ünlü bilimkurgu yazarı Stephen King beğenisini ifade etmiş; oyuncu Robert Downey, Jr. ise "The Entire History of You" adlı bölümü film olarak çekmeyi düşündüğünü açıklamıştır.

BLACK MİRROR KONUSU NEDİR?

Modern toplumun ve bu toplum içindeki bireyin problemlerini, yeni teknolojilerin getirdiklerini ve mevcut dünya düzenindeki siyaset, medya, sanat ilişkilerini yer yer hiciv ile yer yer de bilimkurgu ögelerine başvurarak yorumlamaktadır. Dizinin yapımcısı Charlie brooker dizi hakkında "her bölüm farklı oyuncu kadrosu, farklı mekan ve hatta farklı gerçeklik algısına sahip; fakat hepsi hem günümüzdeki yaşam tarzımız hem de hoyrat isek 10 dakika içerisinde yaşayabileceğimiz şeyler hakkında" demiştir.

CHARLİE BROOKER HAKKINDA

Charlton "Charlie" Brooker (d. 3 Mart 1971), İngiliz yazar, yapımcı ve eleştirmen. Black Mirror adlı dizinin yaratıcısı olan Brooker Brass Eye, The 11 O'Clock Show ve Nathan Barley için de yazarlık yapmıştır.