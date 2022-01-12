Dizmen ne demek, TDK'ya göre Dizmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dizmen ne demek? Dizmen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dizmen kelimesi. Peki dizmen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dizmen nedir, dizmen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİZMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dizmen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dizmen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basımevinde dizgici, mürettip

