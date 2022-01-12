Dizmen ne demek, TDK'ya göre Dizmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105611605Gelinim Mutfakta Etli Sultan Kebabı tarifi | Etli Sultan Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Uğraştırıcı ama bir o kadar lezzetli!Büyük tüp fiyatı 2022 | Aygaz, Milangaz, İpragaz tüp fiyatlarıSurvivor Panorama'nın sunucuları tamamen değişti! Hakan Hatipoğlu bile artık yok! İşte yeni isimler...Son dakika! Fenerbahçe'de teknik direktörün ismi belli oldu! Göreve İsmail Kartal getirildi!2022 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610052Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş zammı için tarih verdi: Enflasyona bakarak yeniden değerlendireceğizSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: Ülke yönetimine talipler ama adayları yokTRT spor spiker Cansu Canbaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İnstagram hesabı ne?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Dizmen ne demek, TDK'ya göre Dizmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dizmen ne demek, TDK'ya göre Dizmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dizmen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dizmen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dizmen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dizmen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dizmen ne demek, TDK'ya göre Dizmen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dizmen ne demek? Dizmen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dizmen kelimesi. Peki dizmen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dizmen nedir, dizmen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİZMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dizmen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dizmen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Basımevinde dizgici, mürettip

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT