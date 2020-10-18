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Dizüstü bilgisayar,sahibinin hayatını kurtardı!

Aaron (@itsExtreme) isimli bir Twitter kullanıcısı sosyal medya hesabından başından geçen akıl almaz olayı anlattı. Microsoft Surface Book, sahibini kurşundan korudu.

Dizüstü bilgisayar,sahibinin hayatını kurtardı!

Günlük hayatta birçok işimizi kolaylaştıran teknolojik cihazlar belki de hiç akla gelmeyecek bir şekilde hayat kurtardı. 

Dizüstü bilgisayar,sahibinin hayatını kurtardı!

Aaron'ın paylaştığı görselden de görebileceğiniz üzere dizüstü bilgisayarın ekranı parçalansa da bir kör kurşunu durdurarak sahibinin hayatını kurtardı. Surface Book'un Aaron'ın hayatını kurtarmasını sağlayan şey ise Surface Book'un ana gövdesinde oldukça sert bir materyal olan işlenmiş magnezyumun kullanılması oldu.

Dizüstü bilgisayar,sahibinin hayatını kurtardı!

 Aaron, komşusunun silahını temizlerken yanlışlıkla ateş etmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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