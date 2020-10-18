Günlük hayatta birçok işimizi kolaylaştıran teknolojik cihazlar belki de hiç akla gelmeyecek bir şekilde hayat kurtardı.

Aaron'ın paylaştığı görselden de görebileceğiniz üzere dizüstü bilgisayarın ekranı parçalansa da bir kör kurşunu durdurarak sahibinin hayatını kurtardı. Surface Book'un Aaron'ın hayatını kurtarmasını sağlayan şey ise Surface Book'un ana gövdesinde oldukça sert bir materyal olan işlenmiş magnezyumun kullanılması oldu.

Aaron, komşusunun silahını temizlerken yanlışlıkla ateş etmiş olabileceğinden şüpheleniyor.