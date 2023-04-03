Djibril Diagouraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Diagouraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Djibril Diagouraga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djibril Diagouraga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.