Djibril Diagouraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Diagouraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Diagouraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Djibril Diagouraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Djibril Diagouraga 11 Ekim 2004 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Djibril Diagouraga Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC U19 futbol takımında oynamaktadır. Paris FC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Djibril Diagouraga'nin Paris FC U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Djibril Diagouraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Djibril Diagouraga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Paris FC U19
Djibril Diagouraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Djibril Diagouraga şuan Paris FC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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