Djibril Sidibe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Sidibe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Sidibe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djibril Sidibe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djibril Sidibe 29 Temmuz 1992 tarihinde Troyes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djibril Sidibe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djibril Sidibe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Djibril Sidibe'nin AEK Atina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Djibril Sidibe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DjibrilSidibeS3

http://www.instagram.com/djibrilsidibe_s3/

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http://www.facebook.com/DjibrilSidibeOfficiel/

Djibril Sidibe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djibril Sidibe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 23.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Djibril Sidibe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djibril Sidibe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Troyes B

21 Şubat 2011 yılında Troyes

24 Temmuz 2012 yılında LOSC Lille

8 Temmuz 2016 yılında Monaco

7 Ağustos 2019 yılında Everton

31 Temmuz 2020 yılında Monaco

9 Eylül 2022 yılında AEK Atina

Djibril Sidibe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djibril Sidibe şuan AEK Atina takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Djibril Sidibe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Troyes AC (2000-2010)

Fransa takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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