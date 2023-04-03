Djibrill Diabakhate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibrill Diabakhate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Djibrill Diabakhate kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djibrill Diabakhate ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.