Djibrill Diabakhate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibrill Diabakhate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibrill Diabakhate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Djibrill Diabakhate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Djibrill Diabakhate 21 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Djibrill Diabakhate Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djibrill Diabakhate'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Djibrill Diabakhate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Djibrill Diabakhate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG B
Djibrill Diabakhate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Djibrill Diabakhate şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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