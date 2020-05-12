Djokovic'in annesi: "Oğlum kendini seçilmiş hissediyor"

Ünlü raket Djokovic’in annesi, Federer için çok konuşulacak sözlere imza attı.

Novak Djokovic’in annesi, İsvireçli tenisçi Roger Federer’in Wimbledon finalinde ‘kibirli’ bir tavrı olduğunu iddia etti ve oğlunun kazanmasına Tanrı’nın yardım ettiğini söyledi.

İkilinin 2019’daki karşılaşması hakkında Sırp basınına konuşan Dijana Djokovic, “Çok fazla maç izledim, ancak geçen yıl oynanan Wimbledon en zor olanıydı” diyerek itirafta bulundu.

“Federer iki maç puanı aldığında Don Nehri’nden olan çarmıhıma sarıldım” diyen Dijana Djokovic, “Ben inanan biriyim, her zaman muska takarım. Beni birçok kez zor zamanlarda kurtardı” ifadelerini kullandı.

“OĞLUM KENDİNİ SEÇİLMİŞ HİSSEDİYOR”

Tanrı’nın oğluna yardım ettiğini söyleyen anne Djokovic, “Kendi kendime dedim ki; ‘Nole, yapabilirsin, iki kez yaptın, tekrar yapabilirsin.’ Ve yaptı. Tanrı yardımcısı oldu. Novak da Tanrı’ya inanıyor, kendini seçilmiş hissediyor. Ona huzur ve mutluluk getiren bir haç taşıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan maçta tribünlerdeki Federer yanlısı kalabalıktan rahatsız olduğunu söyleyen anne Djokovic, İsviçreli maestro’nun kibirli tavırlarından rahatsız olduğunu sözlerine ekledi.

“Roger Federer’e herkesin tezahürat yaptığı bir stadyumda Novak için sadece bir avuç hayranıydık” derken “Federer veya başkalarından böyle rahatsız olmam hoş değil. Ama bu beni rahatsız etti çünkü Federer biraz kibirli biri” dedi.

TARİHİN EN UZUN FİNALİ

İsviçreli efsane Federer, final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçmiş ancak kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamamıştı.

Sırp tenisçi Djokovic, 4 saat 55 dakikayla Wimbledon tarihinin en uzun finali olan maçta Federer’i 3-2 yenerek 5. şampiyonluğunu elde etmişti.