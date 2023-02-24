Djorde Djogic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djorde Djogic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djorde Djogic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djorde Djogic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djorde Djogic 14 Şubat 2003 tarihinde Bosanska Gradiška şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Đorđe Đogić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djorde Djogic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djorde Djogic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Banja Luka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djorde Djogic'nin FK Zeljeznicar Banja Luka ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djorde Djogic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djorde Djogic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djorde Djogic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djorde Djogic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar BL

Djorde Djogic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djorde Djogic şuan FK Zeljeznicar Banja Luka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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