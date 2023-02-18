Djordje Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Babic 4 Ağu 2000 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Бабић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Babic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Babic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK FAP Priboj futbol takımında oynamaktadır. FK FAP Priboj takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Djordje Babic'nin FK FAP Priboj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Mladost

15 Şubat 2018 yılında Sloboda Uzice

30 Haziran 2018 yılında Mladost

20 Ağu 2018 yılında LFK Mladost

31 Aralık 2018 yılında Mladost

7 Şubat 2022 yılında FK Loznica

30 Haziran 2022 yılında Mladost

1 Şubat 2023 yılında FK FAP Priboj

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Djordje Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Babic şuan FK FAP Priboj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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