Djordje Popovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Popovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Popovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Popovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Popovic 30 Temmuz 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ђорђе Поповић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Popovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Djordje Popovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına 12 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Popovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Djordje Popovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Popovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Popovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Popovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2022 yılında Metalac U19

Djordje Popovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Popovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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