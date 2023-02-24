Djordje Ste Scaron Evi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Ste Scaron Evi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordje Ste Scaron Evi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordje Ste Scaron Evi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordje Ste Scaron Evi 2 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordje Ste Scaron Evi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djordje Ste Scaron Evi'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djordje Ste Scaron Evi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordje Ste Scaron Evi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordje Ste Scaron Evi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordje Ste Scaron Evi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2022 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

Djordje Ste Scaron Evi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordje Ste Scaron Evi şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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