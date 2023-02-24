Djordjije Pavlicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordjije Pavlicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djordjije Pavlicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djordjije Pavlicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djordjije Pavlicic 3 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djordjije Pavlicic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Djordjije Pavlicic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Djordjije Pavlicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djordjije Pavlicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djordjije Pavlicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djordjije Pavlicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında Kom Podgorica

16 Şubat 2018 yılında FK Jezero

16 Haziran 2018 yılında Kom Podgorica

11 Şubat 2020 yılında B. Podgorica

Djordjije Pavlicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djordjije Pavlicic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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