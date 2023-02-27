Dmitrijs Litvinskis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitrijs Litvinskis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitrijs Litvinskis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitrijs Litvinskis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitrijs Litvinskis 17 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitrijs Litvinskis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Star Agency yapmaktadır. Dmitrijs Litvinskis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dmitrijs Litvinskis'nin FK Liepaja ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitrijs Litvinskis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitrijs Litvinskis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitrijs Litvinskis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitrijs Litvinskis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2018 yılında Ventspils

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2022 yılında Daugavpils

27 Ocak 2023 yılında Liepaja

Dmitrijs Litvinskis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitrijs Litvinskis şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dmitrijs Litvinskis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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