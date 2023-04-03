Dmitriy Makovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Makovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Makovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Makovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Makovskiy 18 Mart 2000 tarihinde Ekaterinburg şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Маковский Дмитрий Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Makovskiy Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Makovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Makovskiy'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Makovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Makovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Makovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Makovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ural II

1 Temmuz 2020 yılında Ural 2

Dmitriy Makovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Makovskiy şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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