Dmitriy Pivunchikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmitriy Pivunchikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmitriy Pivunchikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmitriy Pivunchikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmitriy Pivunchikov 14 Kasım 2003 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пивунчиков Дмитрий Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmitriy Pivunchikov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dmitriy Pivunchikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki II futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki II takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dmitriy Pivunchikov'nin FK Khimki II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmitriy Pivunchikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmitriy Pivunchikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmitriy Pivunchikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmitriy Pivunchikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında Khimki II

Dmitriy Pivunchikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmitriy Pivunchikov şuan FK Khimki II takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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