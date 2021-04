Geçirdiği kalp krizi sonrası acilen hastaneye kaldırılan ünlü rapçi DMX'in hayatı en çok aratılanlar arasına girdi. Biz de haberimizde sizler için merak edilen DMX kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi projelerde yer aldı? sorularının yanıtını araştırıp derledik. Detaylar haberimizde...

DMX KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

18 Aralık 1970 Baltimore, Maryland'da dünyaya gelen DMX 50 yaşındadır. Gerçek adı Earl Simmons'tır. 5 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olan DMX babasının evi terk etmesiyle küçük yaşta ailesi ile New York'a taşınmış ve orada rap yapmaya başlamıştır. Yerel rapçinin yardımı ile sahne alan Simmons dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Sahne adı olan DMX'i, eski bir drum machine olan Oberheim DMX’ten aldığını ifade eden Simmons, DMX`in açılımını daha sonrasında Dark Man X olarak belirtmiştir.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Simmons 1998'de, It's Dark and Hell is Hot adındaki ilk albümünü çıkardı. Aynı sene içerisinde yayınladığı Flesh of My Flesh, Blood of my Blood adlı albümleri sayesinde listelerde bir numaraya kadar yükseldi. Ertesi yıl (1999'da) And Then There Was X ve 2001 yılında çıkardığı The Great Depression albümleri büyük kesim tarafından beğeni ile karşılaştı.

Şarkıcılığın yanında oyunculuk da yapan DMX birçok projede yer aldı. Simmons'un yer aldığı projeler şu şekilde: