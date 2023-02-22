Dmytro Chygrynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Chygrynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Chygrynskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Chygrynskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Chygrynskyi 7 Kasım 1986 tarihinde Iziaslav, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Чигринський Дмитро Анатолійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Chygrynskyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Dmytro Chygrynskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 10 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dmytro Chygrynskyi'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Chygrynskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Chygrynskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dmytro Chygrynskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Chygrynskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Shakhtar 2

1 Temmuz 2005 yılında Metalurg Z.

1 Aralık 2005 yılında Shakhtar 2

1 Ocak 2006 yılında Shakhtar D.

31 Ağustos 2009 yılında Barcelona

6 Temmuz 2010 yılında Shakhtar D.

9 Şubat 2015 yılında Dnipro

1 Temmuz 2016 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2021 yılında Ionikos Nikeas

Dmytro Chygrynskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Chygrynskyi şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Chygrynskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna takımında 27 numaralı formasıyla 7 Şubat 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

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