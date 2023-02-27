Do Hyeok Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do Hyeok Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Do Hyeok Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Do Hyeok Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Do Hyeok Kim 8 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김도혁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Do Hyeok Kim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Do Hyeok Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Do Hyeok Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmdrksnsek2/

Do Hyeok Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Do Hyeok Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Do Hyeok Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Do Hyeok Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Yonsei Univ.

1 Ocak 2014 yılında Incheon Utd.

1 Ocak 2018 yılında Asan Mugunghwa

12 Ağustos 2019 yılında Incheon Utd.

Do Hyeok Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Do Hyeok Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Namhae Elementary School (2003),Jinju Middle School (2004),Namhae Haesung Middle School (2005-2006),Namhae Haesung High School (2007-2009),Yonsei University (2010-2013)

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