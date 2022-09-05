Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kim? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak?

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kim? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak? sorusu filmin kadrosunun açıklanmasıyla araştırılıyor. Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda olacak? İşte detaylar...

Gül Erdoğan
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Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kim? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak?

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kim? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak? Cem Yılmaz, Kara Komik Filmler serisinin “İki Arada” bölümünün başrol karakteri Ayzek’in yeni macerasını anlatacağı “Do Not Disturb Ayzek Bir Gece” filminin oyuncu kadrosunu açıkladı.

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kim? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak?

DO NOT DİSTURB AYZEK BİR GECE OYUNCULARI KİM?

Cem Yılmaz, "Filmde Nilperi (Şahinkaya) oynuyor. Ben oynuyorum. Zafer (Algöz) var. Hocamız Celal Kadri Kınoğlu var. Bülent Şakrak, Özge Özberk ve Ahsen Eroğlu var. İki Arada filminde feribotta çalışan bir karakter vardı. Ayzek Metin… Onun başka bir macerası…" dedi.

Do Not Disturb Ayzek Bir Gece oyuncuları kim? Do Not Disturb Ayzek Bir Gece ne zaman yayınlanacak?

DO NOT DİSTURB AYZEK BİR GECE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Cem Yılmaz'ın 'Do Not Disturb Ayzek Bir Gece' filmi Netflix'te yayınlanacak ancak yayın tarihi henüz net değil.

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