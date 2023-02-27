Do Yoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Do Yoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Do Yoon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Do Yoon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Do Yoon Kim 25 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김도윤 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Do Yoon Kim Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Do Yoon Kim'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Do Yoon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Do Yoon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Dankook Univ
10 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.
Do Yoon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Do Yoon Kim şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2018-2020),
Dankook University (단국대학교, 2021-2022)
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