Dobromir Bonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dobromir Bonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dobromir Bonev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dobromir Bonev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dobromir Bonev 26 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Добромир Бончев Бонев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dobromir Bonev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Dobromir Bonev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dobromir Bonev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dobromir Bonev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dobromir Bonev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dobromir Bonev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dobromir Bonev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2021 yılında Minyor Pernik

1 Temmuz 2022 yılında Yantra

Dobromir Bonev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dobromir Bonev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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