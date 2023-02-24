Dobromir Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dobromir Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dobromir Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dobromir Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dobromir Pavlov 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Добромир Данаилов Павлов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dobromir Pavlov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dobromir Pavlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Dobromir Pavlov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dobromir Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dobromir Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dobromir Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dobromir Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dobromir Pavlov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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