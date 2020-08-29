Doç. Dr. Fatih Şahiner koronavirüs salgının ne kadar süreceğini açıkladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde sürerken Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgının ne kadar süreceğine ilişkin olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'na açıklamalarda bulunun Şahiner, "Bu virüs ilk ortaya çıktığında DSÖ’de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar ile salgın hastalık ve virüsler konusunda çalışmalar yapan uzmanlar, bu yeni virüsü SARS ve MERS ile kıyaslayıp; SARS gibi bir yıl içerisinde ortadan kalkabileceği veya MERS gibi bölgesel salgınlarla sınırlı olabileceği olasılıkları üzerinde durdular. Ancak COVID-19 diğer iki virüs ile kıyaslandığında toplumdaki yüksek yayılma hızı (kolay bulaşıyor olması) ile son yüzyılın en büyük salgınına ve bilinen ilk Koronavirüs pandemisine neden oldu. Mevcut veriler dünyanın tüm ülkelerine yayılan ve sadece insanlara değil kedi gibi evcil hayvanlara da bulaşan bu virüsün iki yıllık sürede dünya genelinde döngüde kalabileceğini gösteriyor. Bu durum hepimizin bu soruna yönelik hazırlık yapmamız gerektiğine işaret ediyor." diye konuştu.

TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK HAYAL

Sağlık Bakanlığının yürütülen antikor tarama testlerine dayalı çalışmada toplumsal bağışıklığın düşük olduğunu belirten Fatih Şahiner, "Bunun sonucunda 84 milyonluk ülke nüfusunun bir milyondan daha azı bu virüsle karşılaşmış gibi görünüyor. Bu sayı 10 milyon bile olsa bundan toplumun 70-80 milyonunun enfeksiyona hala duyarlı olduğu sonucu çıkıyor. Bu noktadan bakıldığında toplumsal bağışıklığın belirli bir seviyeye gelmesi için iki yıllık bir sürenin bile yetersiz olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle mutlak koruyucu olmasa bile bağışıklık sistemini (hem T hem de B hücrelerini) uyaracak bir aşı olmadan iki yıldan kısa sürede bu virüsten kurtulmamızın çok zor olduğu belirtiliyor." diye konuştu.

"YENİ VAKALARIN AZALMASI EN AZ İKİ YILI BULABİLİR"

Şahiner şunları kaydetti:

"Bağışıklık sisteminde yetmezlik olan, özel durumlar ve istisnalar hariç tutulmak üzere enfeksiyon geçiren kişiler ikinci kez enfekte olsalar da bu kişilerde enfeksiyonun daha hafif seyretmesi bekleniyor. (Bu immünolojide temel bir bilgi olarak kabul ediliyor.) Geçen haftalarda iyileşen bir kişinin ikinci kez enfekte olduğu bildiriminin Covid-19 özelinde önemi şu: Eğer iyileşen bir kişi yeniden enfekte olup bu enfeksiyonu başkalarına da bulaştırıyorsa durum daha ciddi demektir. Enfeksiyonla hiç karşılaşmamış kişiler çok yüksek sayıda bir sel felaketi gibi ilerlerken, bu salgında çok güvendiğimiz toplumsal bağışıklık olayı selin üzerinde sürüklenen bir tahta parçası gibi duruyor. Bu nedenle şu anda bu tahta parçalarının çoğalması ve bir set oluşturup yağmurun şiddetini azaltması (yeni vakaların azalması) en az iki yılı bulabilir"