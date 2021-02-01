Doç. Dr. Nejat Altıntaş kimdir? Alanı nedir? Nerelerde görev aldı? Soruları vatandaşla tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik...

DOÇ. DR. NEJAT ALTINTAŞ KİMDİR? ALANI NEDİR? NERELERDE GÖREV ALDI?

Nejat Altıntaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmasının adından, Süreyyapaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı alanında ihtisas yaptı. Sağlık Bakanlığına bağlı Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı.

Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Tip Fakultesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında görev yaptı. Samsun'da görev yaparken aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin Tıp sınavları olan USMLE sınavlarından Step1, Step2 ve Step 3 sınavlarının her üçünü ve İngilizce TOEFL sınavını başarıyla geçerek Harvard Tıp Fakültesi Uyku Kliniğinde research asistanı olarak American Thorasic Society başkanı Prof.Dr. Atul Malhotra'nın yanında çalıştı.

Daha sonrasında Pittsburgh Universitesi Uyku kliniğine gelerek Post-doctoral fellowship programını, American Academia of Sleep Medicine Başkanı Prof.Dr. Patrick Strollo'nun yanında yaptı.

2015 yılında Holllanda'da Avrupa Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçerek "European Diploma in Respiratory Medicine"diplomasını almaya hak kazandı.

Türkiyeye döndükten sonra Namık Kemal Üniveristesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına başladı. 2016 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Board sınavını geçti. 2017 yılında doçentlik sınavını başarıyla geçerek Göğüs Hastalıkları Doçenti unvanını aldı.

Halen Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevine devam etmektedir. Journal of Turkish Sleep Medicine dergisinin Editör yardımcılığı görevini yürütmekten Altındaş, aynı zamanda Torakd Derneği Uyku çalışma Gurubu sekreteridir.