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Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi

Özel Orta Doğu Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a benzerliği nedeniyle gündem oldu. Peki Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş'in biyografisi...

Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi

Beyin ve Sinir Cerrahi bölümünde hastalarına şifa bulan  Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş'ın hayatı internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda  Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor.  Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi haberimizde... 

Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi

DOÇ. DR. YAHYA CEM ERBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?  DOÇ. DR. YAHYA CEM ERBAŞ BİYOGRAFİSİ

 Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş, Özel Orta Doğu Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Yahya Cem Erbaş,1992 - 1998 yılları arasında  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinde almıştır. İlk mesleki deneyimine Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesinde başlayan Cem Erbaş'ın 3 tane bilimsel yayını bulunmaktadır. Özel hayatı, yaşı ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bilimsel Yayınları

1: Akkaya E, Gokcil Z, Erbas C, Pusat S, Bengisun Kazak Z, Erdogan E. A Clinical Analysis of Microvascular Decompression Surgery with Sacrification of the Superior Petrosal Venous Complex for Trigeminal Neuralgia: A Single-Surgeon Experience. Turk Neurosurg. 2019 Jul 22. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.26555-19.3. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31608971.

2: Geyik M, Alptekin M, Erkutlu I, Geyik S, Erbas C, Pusat S, Kural C. Tethered cord syndrome in children: a single-center experience with 162 patients. Childs Nerv Syst. 2015 Sep;31(9):1559-63. doi: 10.1007/s00381-015-2748-9. Epub 2015 May

3: Kural C, Simsek GG, Guresci S, Arslan E, Kilic C, Tehli O, Geyik M, Erbas C, Izci Y. Histological structure of the medial and lateral walls of cavernous sinus in human fetuses. Childs Nerv Syst. 2015 May;31(5):699-703. doi: 10.1007/s00381-015-2644-3. Epub 2015 Feb 18. PubMed PMID: 25690451.

Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi

Bölge Gündem Editör Ekibi
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