Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi

Beyin ve Sinir Cerrahi bölümünde hastalarına şifa bulan Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş'ın hayatı internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş biyografisi haberimizde...

DOÇ. DR. YAHYA CEM ERBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? DOÇ. DR. YAHYA CEM ERBAŞ BİYOGRAFİSİ

Doç. Dr. Yahya Cem Erbaş, Özel Orta Doğu Hastanesi'nde görev yapmaktadır. Yahya Cem Erbaş,1992 - 1998 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinde almıştır. İlk mesleki deneyimine Erzurum Mareşal Çakmak Asker Hastanesinde başlayan Cem Erbaş'ın 3 tane bilimsel yayını bulunmaktadır. Özel hayatı, yaşı ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilimsel Yayınları

