Dodo Elgabas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dodo Elgabas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dodo Elgabas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dodo Elgabas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dodo Elgabas 1 Ocak 1988 tarihinde Port Said şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Essam Elgabas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dodo Elgabas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dodo Elgabas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pyramids FC futbol takımında oynamaktadır. Pyramids FC takımına 31 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dodo Elgabas'nin Pyramids FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dodo Elgabas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dodo Elgabas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dodo Elgabas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dodo Elgabas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Newcastle U18

1 Mayıs 2006 yılında El Masry

1 Temmuz 2009 yılında Lierse SK

31 Ağustos 2013 yılında Swindon Town

24 Ocak 2014 yılında AC Arles

11 Eylül 2014 yılında Wadi Degla

12 Temmuz 2016 yılında Lierse SK

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

31 Temmuz 2019 yılında Pyramids FC

Dodo Elgabas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dodo Elgabas şuan Pyramids FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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