Doğa Bekleriz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DOĞA BEKLERİZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 28.Kasım.1977

Doğa Bekleriz kaç yaşında : 42

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Model, TV Sunucusu, Dizi Oyuncusu

Doğa Bekleriz doğum yeri : İstanbul

DOĞA BEKLERİZ BİYOGRAFİSİ

Doğa Bekleriz, 28 Kasım 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Boşnak kökenlidir. Marmara Üniversitesi'nde heykel bölümünde okudu.

1996 yıtar televizyonunda ve Atv’de yapılan modellik yarışmalarına katılarak modellik hayatı başlamış oldu.

Dönemin yine kendisi gibi ünlü mankenleri Gizem Özdilli ve Nigar Talibovaile “Adrenalin” adını verdikleri bir müzik grubu kurdu. Bir müddet sonra gurup dağıldı. Bu aynı gurup İstanbul, Ortaköy'de "Models" isimli bir kafe de işletmiştir.

Doğa Bekleriz, şarkıcı Çelik Erişçi’nin bir klibinde oynadı. Dizi filmlerde ve sinema filmlerinde oynadı. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek isimli yarışma programında hosteslik yaptı.

Doğa Bekleriz 2006 yılında, japon yapıştırıcısı kullanarak kepçe dediği kulaklarını kafasına yapıştırdı. Bu konu ile uzun süre magazini meşgul etti.

Doğa Bekleriz, 8 Nisan 1998 tarihinde manken Namık Güldeniz ile evlendi. 2006 yılında boşandı. Boşandıktan sonra köpek eğitmeni Bora Erberk'le kısa bir aşk yaşadı.

2008 yılında İzmirli petrolcü Fatih Alkan ile evlenip mankenliği bıraktı. Aralık 2012 ayında boşandı.

2007 yılında "Bak Kim Dans ediyor" adlı yarışma programına katıldı. Doğa Bekleriz yarışmada 3. Olurken 1.liği Bengü almıştır.

Tüm dünyada “FUNNY HOME VIDEO CLIPS SHOW” olarak bilinen komedi ve eğlence programı türünün bir örneği olan “VIDEO GAG” farklı ülkelerden toplanan, amatör kameralara takılmış komik görüntülerin uzun süren titiz bir montaj çalışmasıyla kurgulandığı ve konu başlıklarına göre sıralandığı bir Sinerji prodüksiyonunu Doğa Bekleriz, Volkan Ünal ile beraber Kanal 1 televizyonunda 15 Tem 2006 günü başlayarak 48 bölüm sunmuştur.

Doğa Bekleriz, 2014 yılının Ağustos ayında Mersin'e taşındı ve “MAKARONİ Class” adlı İtalyan Restorantı açtı.

Filmleri ve Dizileri :

2007 - Vatan Sağolsun (TV Dizisi)

2007 - Evimin Erkeği (Füsun) (TV Dizisi)

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Ajan Pam) (Sinema Filmi)

2005 - Kızma Birader (Hilal: Yıldızın ortağı) (TV Dizisi)

2005 - Alaturka (TV Filmi)

2004 - Mavi Kolye (Aylin) (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem (4. Sezon) (Banu) (TV Dizisi)

2002 - İki Arada (Duygu) (TV Dizisi)

2002 - Çocuklar Duymasın (Çağla) (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim (Aslı Hoca) (TV Dizisi)

2001 - Yeşil Işık (Sinema Filmi)

2001 - 90-60-90 (Didem) (TV Dizisi)

1999 - Yıkılmadım (Filiz) (TV Dizisi)

1999 - 2000 - Aynalı Tahir (Yeşim ) (TV Dizisi)