Doğa Rutkay domuz gribi mi? Doğa Rutkay'a ne oldu?

Geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucağına alan güzel oyuncu Doğa Rutkay sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını üzdü. Maskeyle fotoğraf paylaşıp 'Çocuklarımı öpemiyorum' notunu düşen Doğa Rutkay domuz gribi mi? sorusunu akıllara getirdi? Peki Doğa Rutkay'a ne oldu, ne hastası? İşte detaylar...

DOĞA RUTKAY DOMUZ GRİBİ Mİ?

Temmuz ayında ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'in kucağına alan oyuncu yaşadığı zorluğu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evde maske ile gezen ve 'bebelerimi öpemiyorum' diyen Doğa Rutkay, takipçilerine de teşekkür ederek, "Domuz gribi değilim ama çok ağır bir grip geçiriyorum. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

"ANAYIM BEN ANA"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlakendisini tiye alarak, "Uykusuzluk, yorgunluk, bakımsızlık, halsizlik, şapşallık koyar mı analara? Üçümüz de bazen günün sonunu zor getirsek bile! Dokunmaz bana yılgınlıklar... Ne demiştim ben? Anayım ben ana." demişti.

DOĞA RUTKAY KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Özel tiyatrolarda "27 numara", "Terk", Averaj Takımı gibi oyunlarda rol aldı. Kanaltürk adlı televizy?n kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli ?öyleşi programı sundu.

1998 yılında Çiçeği Büyütmek filmi ile oyunculuğa başlayan Doğa Rutkay, daha sonra 1999 yılında Çağan Irmak'ın Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde rol aldı. 2001 yılında başrollerinde Emel Sayın ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Aşkım Aşkım adlı dizide Layla rolü ile tanınan Doğa Rutkay, ardından Halil Ergün ve Oya Aydoğan'ın oynadığı Pembe Patikler dizisinde Zeliş karakterini canlandırdı.

2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini canlandırdı.

Çetin Tekindor Doğa Rutkay, "Card Finans" reklamında rol almıştır. 2005 yılında Kanaltürk adlı televizyon kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli söyleşi programı sundu.

3 Eylül 2014 tarihinde televizyoncu Kerimcan Kamal'la evlendi.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Çağlar Çorumlu, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Ölü ya da Diri (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (Tv Show dizisi)

2012 - Süpertürk (Sinema)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema)

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat (Sinema)

2012 - Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede (Sinema)

2010 - Pak Panter (Sinema)

2009 - Kandıramazsın Beni (Dizi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema)

2008 - Aşkım Aşkım (Dizi)

2007 - Şölen (Dizi)

2007 - Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema)

2006 - Bir İhtimal Daha Var (Sinema)

2006 - Avrupa Yakası (Dizi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (Dizi)

2005 - Bendeniz Aysel (Dizi)

2005 - Gen (Sinema)

2004 - Halk Düşmanı (Dizi)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca (Sinema)

2002 - Pembe Patikler (Dizi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (Dizi)

2002 - Şeytan Sofrası (Dizi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Dizi)

2001 - Aşkım Aşkım (Dizi)

1998 - Günaydın İstanbul Kardeş (Dizi)

1998 - Çiçeği Büyütmek (Dizi)

1998 - Cumhuriyet (Sinema)