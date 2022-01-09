Doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Yanık'tan flaş açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara verdiği doğal gaz müjdesine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşlara kömür desteği, doğal gaz faturası desteği olarak da verilebilecek." sözlerini anımsatan Bakan Yanık, yaptığı açıklamada "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK, GENÇ VE AİLE YAPISI İÇERİSİNDE GENEL BİR ÇERÇEVESİNİ ÇİZMİŞ OLACAĞIZ"

Öte yandan çocuk profili araştırmaları konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk, genç ve aile yapısı içerisinde genel bir çerçevesini çizmiş olacağız."