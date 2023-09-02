Doğalgaz Fiyatlarında Şaşırtan Karar! Bu Haberi Kimse Beklemiyordu! Doğalgaz Fiyatları Eylül Ayında…

Doğalgaz Fiyatlarında Şaşırtan Karar! Bu Haberi Kimse Beklemiyordu! Doğalgaz Fiyatları Eylül Ayında sabit kalacak. BOTAŞ açıkladı.

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Doğalgaz Fiyatlarında Şaşırtan Karar! Bu Haberi Kimse Beklemiyordu! Doğalgaz Fiyatları Eylül Ayında…

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. doğalgaz fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gidilmediği kamuoyuna duyuruldu. Beklenen zam haberinin aksine gelen sabit fiyat haberi bu sefer vatandaşları sevindirdi.

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Doğalgaz Fiyatları Eylül’de Artmadı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa Fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır" açıklaması geldi.

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1 Eylül 2023 tarihi itibari ile gelen bu haber ile birlikte doğalgaz satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yapılan açıklamada ise şuan en düşük doğalgaz fiyatının AB ülkeleri arasında Türkiye’de olduğu vurgusu da dikkat çekti.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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