Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz desteğinin bu yıl da süreceğini açıklaması sonrası vatandaşlar bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Peki Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bizlerde bu kapsamda merak edilen Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt verdik.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında doğal gaz desteğinin bu yıl da sürdürüleceğini belirterek başvuruların e - Devlet üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar da yardıma başvuru yapmak için internet arama motorlarında Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar.

Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar, kaç TL?

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE YAPILACAK?

Doğalgaz yardımı Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği şartları sağlayan ailelere yapılmaktadır.

Tüm vatandaşlar yardıma başvuru yapabilir.

Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar, kaç TL?

DOĞALGAZ YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR? NE KADAR, KAÇ TL?

Doğalgaz yardım desteği başvuruları e- Devlet üzerinden alınıyor. Bu konuda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz kış başlattığımız doğal gaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Bu destekten yararlanmak isteyen ev sahibi veya kiracı fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız 5 Eylül’den itibaren elektronik devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere doğal gaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz yardımına başvurmak için tıklayınız.

Doğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Doğalgaz yardım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar, kaç TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayında yaptığı açıklamada doğalgaz desteği ödemelerini 450 lira ile 1150 lira arasında değiştiğini, ödemelerin iki taksitle yapıldığını söyledi.

Bakan Yanık şunları söylemişti:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz."

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