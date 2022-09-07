Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! "İlahi adalet"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut, Rusya'nın AB'ye doğalgazı kesmesi nedeniyle 1 milyon AB vatandaşının kış aylarını Türkiye'de geçirmek için harekete geçtiğini belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! "İlahi adalet"

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. Bunun üzerine Rusya'da AB ülkelerine doğal gaz tedarikinde kesintiye gidince ülkeler tasarruf politikaları izlemeye başladı. Ayrıca kış ayı öncesi birçok AB vatandaşı, kış aylarını başka ülkelerde geçirmeye karar verdi.

Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! İlahi adalet

Türkiye, AB vatandaşlarının kış ayını geçirmek için tercih ettiği ülkeler arasında yer alırken Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikası Üyesi Yiğit Bulut bu konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! İlahi adalet

BULUT: MALINIZI UCUZA KAPTIRMAYIN, MUHTAÇLAR

Bulut şunları kaydetti:

"İlahi Adalet! Gazı kesilen AB vatandaşlarından en az 1 milyonu bu kışı Türkiye’de geçirmek için harekete geçti. İstanbul, İzmir, Antalya ve birçok ilde oteller kışı dolu geçireceği gibi ev alım ve kiralama için harekete geçtiler! Malınızı ucuza kaptırmayın Muhtaçlar! İlahi adalet!"

Doğalgazı kesilen AB vatandaşları harekete geçti! Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar! İlahi adalet

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