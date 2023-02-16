Dogan Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogan Alemdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dogan Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dogan Alemdar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dogan Alemdar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dogan Alemdar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dogan Alemdar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dogan Alemdar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dogan Alemdar 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Doğan Alemdar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dogan Alemdar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dogan Alemdar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Rennais futbol takımında oynamaktadır. Stade Rennais takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Dogan Alemdar'nin Stade Rennais ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Dogan Alemdar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/doganalemdar16

http://www.instagram.com/dogan.alemdar/

Dogan Alemdarboyu ve yaşı kaç

Dogan Alemdar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dogan Alemdar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dogan Alemdar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dogan Alemdar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kayserispor U21

28 Ocak 2019 yılında Kayserispor U19

15 Nisan 2019 yılında Kayserispor U21

1 Temmuz 2019 yılında Kayserispor

27 Ağu 2021 yılında Rennes

Dogan Alemdar kimdir

Dogan Alemdar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dogan Alemdar şuan Stade Rennais takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kayserispor (2013-2019)

Dogan Alemdar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye takımında 12 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 23 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 12 numaralı formasıyla 12 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dogan Alemdar nereli

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