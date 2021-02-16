Doğan Cüceloğlu kimdir, nereli? Kaç yaşında öldü? Doğan Cüceloğlu Kitapları başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 1938 yılında 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ortaokulu Mersin'de, liseyi de Ankara ve Kırklareli'nde bitiren Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamlamasının ardından Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıp 1980-1996 yılları arasında Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev aldı.

1996'dan itibaren Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenleyen Cüceloğlu, 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme aldı.

Uzman psikolog Doğan Cüceloğlu, Yıldız Cüceloğlu ile evli olup Timur adında da bir oğlu bulunmaktadır.

KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Doğan Cüceloğlu, İHA'nın haberine göre 83 yaşında evde düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

DOĞAN CÜCELOĞLU KİTAPLARI