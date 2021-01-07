Doğan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Başhekim Doğan Yıldırım neden istifa etti?

Sosyal medya, İzmir'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım'ın hemşireler hakkında skandal ifadeler kullandığı whatsapp mesajlarını konuşuyor. İşte olayın ayrıntıları...

DOĞAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

19 yıldır doktorluk yapan Doğan Yıldırım, ev hanımı bir annenin ve inşaat ustası olan bir babanın çocuğudur. Kaç yaşında ve vereli olduğu henüz bilinmeyen Yıldırım İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde Başhekimi olarak görev yapıyordu. Yıldırım’ın hastane WhatsApp grubunda hemşireleri hedef alan hakaret içerikli mesajları ortaya çıktı.

İşte o mesajlar..

BAŞHEKİM DOĞAN YILDIRIM NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sağlıkpersonelihaber.net’in haberine göre, Doğan Yıldırım'ın hemşireler hakkındaki skandal ifadelerinin ardından harekete geçildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahsekonu Başhekim hakkında soruşturma başlatılmıştır. İlimizde bütün mesleklerin, kişilerin ve kurumların uyum içinde çalışması için gereken tedbirler alınacaktır." dedi.

Başhekim Doğan Yıldırım meslektaşlarına yönelik whatsapp grubunda yazdığı ifadelerin ardından istifa etti.

Yıldırım istifasını şu sözlerle duyurdu;

"Çok değerli arkadaşlarım meslektaşlarım

Sizlerle 4,5 yıl kader arkadaşlığı yaptık

Güzel günlerimiz oldu güldük eğlendik

Zaman zaman gerginlikler yaşadık

Tüm yaşananlar bir şeylerin güzel olması içindi yapılan işin kalitesinin daha iyi olması,insan sağlığı ve hastalarımızın kaliteli hizmet alması noktasında mücadelemizdi.

Yapı olarak asla hiç kimseyi incitmek kırmak istemem

Çalışmış olduğum süre içersinde ve 19 yıllık meslek yaşantım içerisinde temizlik elemanından veri kayıt elemanına ebe hemşireden doktorlara kadar hep kardeşlik hukuku içerisinde abi kardeş ilişkisi içerisinde görevimi ifa etmeye çalıştım

Hep hizmet odaklı olmaya çalıştım daha güzel daha iyi neler yapabiliriz hastanemize neler kazandırabiliriz diye elimden gelen çabayı gösterdim

Hastanede nöbet saatinde gördüğüm bazı olumsuzluklar karşısında covid servis ekibi WhatsApp grubundan dertleşme ve aksayan yönleri gösterme amacıyla bazı ifadeler kullanmıştım

O o anki yaşanan stres ve yorgunluğuma uykusuzluğuma bağlı olarak bazı maksadı aşan yanlış anlaşılan cümle ve tabirler kullanmışım

Beraber çalışmaktan onur ve gurur duyduğum hemşire arkadaşlarıma karşı bir yanlış anlaşılma oldu

İlkokul mezunu bile olmayan bir annenin ve inşaat ustası olan bir babanın evladı olarak devlet adabı ve terbiyesi ile yetiştirildim

Benim yüzümden il sağlık müdürümüze , gecesini gündüzüne katan Sayın sağlık bakanımız Fahrettin Koca beyfendiye ve Devletimizin kurumlarına hak etmedikleri bir şekilde benim yüzümden alçakça saldırılmasına müsaade etmeyeceğimdan dolayı

Görevimden istifa ediyorum

Bizler gelip geçici insanlarız aslolan Devletimizdir, devletimizin kurumlarıdır"

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Mil Sağlık-Sen İl Temsilcisi Barış Fidan, Twitter hesabından konuya ilişkin sert tepki göstererek şunları kaydetti:

“Evet sayın başhekimim, vur de vuralım, öl de ölelim. Hedef göster kelle iste. Başhekim, sana, canım, feda.

İzmir Gaziemir NSİ Devlet Hastanesi Başhekimi Doğan Yıldırım'ın askerlik ve asistanlık dönemlerindeki travmayı atlatamadığı anlaşılıyor. Hastane WhatsApp grubunda hemşireleri hedef alan hakaret içerikli mesajlarını üzülerek okuduk. 21. Yüzyıl Türkiye'sinde, pandeminin göbeğinde bu gibi başhekim profilleri, liyakatin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başhekim Yıldırım'ın Whatsapp grubundan, doktorların hemşirelere nasıl davranmaları gerektiği konusunda ders vermesi ve de gruptan bir kişinin çıkıpta ‘sen ne diyorsun sayın başhekim, burası kışla mı?’ diyememesi sağlık emekçilerini kızdırmıştır.

Başhekim, “Siz doktorlar hemşirelerin komutanısınız, arkadaşı değil. Emredeceksiniz ve yapacaklar, hastaların battaniyesi eksik, çarşafı yırtık, yastığı yok.” diyerek hastanedeki yönetim eksikliklerini itiraf ederken mesajının devamında ‘Şefkat desen hiç yok zaten, öküz gibi tavırlar’ hakaretleri için, emeğin başkentinden yine kendisini kınamıyor, sadece acıyoruz”