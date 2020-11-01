İzmir'de meydana gelen depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu. Enkazdan Belkıs Onat, Çiğdem Gümüşel ve Rüzgar Gümüşel'in cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar ne yazık ki dün en son açıkladığımız 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden, kimliğini tespit edebildiğimiz 2 vatandaşımızı daha kaybetmiş durumdayız. Bir kez daha başsağlığı diliyorum. Toplam 51 olmuş durumda. İnşallah sağ ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz."

Fuat Oktay, depremde yaralanan 58 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişinin yoğun bakımda bulunduğunu da dile getirdi.