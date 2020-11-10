Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Zeynep Mehdi'yi kıskanıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm 2. fragmanı da ekranlara geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanan başarılı dizinin yeni bölüm fragmanında Zeynep Mehdi'nin kendisine evlenme teklifi ettiği yere geliyor ve orada Mehdi'nin yanında başka bir kadın görünce ne yapacağını bilemiyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 19. bölüm 2. fragmanı haberimizde...

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. sezon 7. bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. İşte İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 7. bölümünün 2. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 11 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine izleyici karşısında olacak...