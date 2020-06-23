Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun zamandır beklenen müjdeli haberi başrol oyuncusu Demet Özdemir'den geldi. Özdemir sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çekimlerin başladığını duyurdu.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi koronavirüs nedeniye setlere ara veren diziler arasındaydı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevenleri dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Müjdeli haber Özdemir'den geldi. Demet Özdemir sosyal medya hesabından ' Dönüyoruz' notuyla dizi çekimlerinin başladığını ilan etti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN?

Yeni bölüm tarihinin merak edildiği fenomen dizinin 12. bölüm ile sezon finali yapacağı da iddialar arasında yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12.BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimizden ulaşabileceksiniz.