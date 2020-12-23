Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor? Bitiyor mu? TV 8 ekranlarında büyük bir beğeni ile takip edilen 'Doğduğun Ev Kaderindir' hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaların ardından Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor? Doğduğun Ev Kaderindir bitiyor mu? soruları dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Geçtiğimiz hafta Zeynep'in kendisi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmasının ardından deliye dönen Mehdi, Zeynep'i kaçırmış ve bu olay final sahnesine damgasını vurmuştu. Ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında Mehdi'nin, Zeynep'i Erzurum'a kaçırdığı öğrenildi.

Ardından kulislerde dönen bir iddia dizinin takipçilerini şok etti. İddialara göre, dizi final yapacak ve final sahnesi Acun Ilıcalı'nın memleketi Erzurum'da çekilecek.

Bu iddialara ilgili henüz dizinin yapım şirketi veya Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzaklaştırma kararı Mehdi’yi derinden etkiler. Zeynep’e ulaşamıyor olmanın öfkesi onu arka arkaya yapacağı hatalara sürükleyecektir. Mehdi’nin verdiği tepkiyle sarsılan Zeynep ise güvende olmamanın yarattığı korkuyla Barış’a sığınır. Bu sayede de Barış’ın hayatının bambaşka bir yönünü keşfetme şansı yakalar.

Barış, Zeynep’e yardım etmek için evinin kapılarını açtığında aslında Zeynep’in de ona yardım edebileceğini görür. Zeynep o evde hiç ummadığı yepyeni bir arkadaş edinecektir.

Mehdi’nin ortadan kayboluşuyla hem Mehdi’nin hem de Zeynep’in ailesi paniğe sürüklenir. Cemile olanlar için Zeynep’i suçlarken Nermin ve Sakine de başka bir hesaplaşma içindedir. Sonunda Sakine o güne kadar inkar ettiği Mehdi’nin öfkesini kendi gözleriyle görerek ilk pişmanlığını yaşar.

Mehdi ailesini de polisleri de umursamadan kararlılıkla kendine bir plan çizer. Ne pahasına olursa olsun kendini Zeynep’e anlatmaya kararlıdır. Bu durum Mehdi’yi hiç tahmin etmediği karanlık bir rotaya sokacaktır.