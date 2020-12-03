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  3. Doğduğun Ev Kaderindir'de herkesi şok eden sahne! Önce kendini sonra Müjgan'ı vurdu!

Doğduğun Ev Kaderindir'de herkesi şok eden sahne! Önce kendini sonra Müjgan'ı vurdu!

Doğduğun Ev Kaderindir dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile izleyenleri adeta erkan başına kilitledi. Diziye damgasını vuran sahne ise Mehdi'nin ablası Müjgan, yıllardır aşık olduğu Burhan tarafından vurulması oldu.

TV8 ekranlarında beğeni ile takip edilen dizi 'Doğduğun Ev Kaderindir' dün akşam yeni bölümü ile seyirci karşısındaydı. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizinin dün akşamki bölümünün final sahnesinde herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Doğduğun Ev Kaderindir'de herkesi şok eden sahne! Önce kendini sonra Müjgan'ı vurdu!

Yıllardır aşık olduğu ancak kavuşamadığı Burhan'dan kaçmak için Erzurum'daki annesinin yanına gitmek isteyen Müjgan, otobüse binmesine dakikalar kala Burhan tarafından vuruldu.

Doğduğun Ev Kaderindir'de herkesi şok eden sahne! Önce kendini sonra Müjgan'ı vurdu!

Müjgan'ı Erzurum'a gideceğini öğrenen Burhan, otogarda önce sevdiği kadını kalbinden vurdu sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti.

Dizinin son sahnesinde ise kadına şiddet haftasına dikkat çekilerek "Kadına şiddet haftasından artık hiçbir kadın ölmesin... Hayatını kaybeden bütün kadınlara annelerini kaybeden evlatlara ve kızlarını kaybeden bütün annelere... Kadına şiddete hayır" ifadeleri yer aldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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