Doğduğunda ağırlığı elma kadardı! Dünyanın en küçük çocuğu hastaneden taburcu oldu

Singapur'da doğan Kwek Yu Xuan'ın annesine preeklampsi hastalığı (hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon) teşhisi konulmasının ardından, normal doğum zamanından 4 ay önce doğumu gerçekleştirilmişti. Elma ağırlığında dünyaya gelen Kwek Yu Xuan, 13 ayın ardından hastaneden taburcu oldu.

"COVİD-19 BEBEĞİ"

Singapour Ulusal Üniversite Hastanesi'nen yapılan açıklamaya göre bebeğin doğduğu anda hayatta kalma şansı oldukça düşük olarak görülüyordu.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kwek Yu Xuan, tüm olumsuzluklara rağmen azmi ve büyümesiyle çevresindeki insanlara ilham verdi. Bu da onu olağanüstü bir 'Covid-19 bebeği' ve bir umut ışığı haline getiriyor" denildi.

Küçük bebek hastaneden kaldığı süre boyunca birçok farklı tedavi gördü ve bakım altına alındı. Bu sürecin ardından doktorlar, çocuğun sağlığının ve gelişiminin hastanedeki bakımı altında iyi ilerlediğini ve şu anda taburcu olabilecek kadar iyi durumda olduğunu ifade ediyor.

ZAMANLA İYİLEŞECEK

Taburcu edilen Yu Xuan'ın hala kronik bir akciğer hastalığı bulunuyor. Minik bebeğin evinde de kontrol altında olması gerekecek. Doktorlar bebeğin bu durumunun kalıcı olmayacağını, zamanla iyileşmesinin beklendiğini dile getiriyor.

YARDIM KAMPANYALARI DÜZENLEDİLER

Anne Wong Mei Ling, yerel basına verdiği demeçte şu anda 4 yaşında olan ilk çocuğunun zamanında dünyaya geldiğini söyledi. Yu Xuan'ın ailesi, bebeklerinin bakım masraflarını karşılayabilecek durumda olmadıkları için hastanede kaldıkları süre boyunca yürüttükleri fon kampanyasında toplam 270 bin dolar topladılar.

Iowa Üniversitesi tarafından toplanan En Küçük Bebek Rekorları verilerine göre bir önceki rekor, ABD'de 2018 yılında 245 gr ağırlığında dünyaya gelen bebeğe aitti. Kwek Yu Xuan rekorun yeni sahibi oldu.