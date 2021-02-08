Dogecoin kaç TL? Dogecoin yükselir mi? Fiyatı artacak mı? Nasıl alınır? 8 Şubat 2021 Dogecoin fiyatı

Ülkemizde ve dünyada kripto para birimlerine olan ilgi günden güne artıyor. Twitter'da Bitcoin ardından en çok tercih edilen ve yatırımcıların odağında olan Dogecoin'a olan ilgi azımsanmayacak derecede arttı.

DOGECOIN NEDİR?

Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, kripto bir para birimidir. Dogecoin'in fiyatı Space X'in kurucusu Elon Musk'ın profilinde yaptığı paylaşımlarla artışa geçti.

DOGECOİN KAÇ TL? DOGECOİN YÜKSELİR Mİ?

Yatırımcıların ilgili ile tercih edilmeye başlayan Dogecoin'in yükseleceği tahmin ediliyor. Dogeocin saat 14.48 itibariyle $ 0,074490 dolardır. Son 24 saatteki hacmi $14,85 B'indir. Son güne oranla değeri +87,90% oranında artış göstermiştir.

DOGECOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin gibi kripto para birimi olan Dogecoin'i alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekiyor. Bunun içinde öncelikle üye olmanız daha sonra da sisteme giriş yaparak yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Yapmanız gereken aşama aşama şu şekildedir:

Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız.

Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.