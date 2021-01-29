Son zamanlarda milyonlarca insan kripto para birimleri üzerinden yatırım yapmaya başladı. Rekor üstüne rekor kıran para birimlerinden olan Bitcoin'in yanına Dogecoin eklendi. Bu kapsamda kripto para birimi olan Dogecoin hakkında bilgi sahibi olmak için Dogecoin nedir? Nasıl alınır? Fiyatı neden yükseliyor? sorularını araştırıyor.

DOGECOIN NEDİR? FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

Logosu bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsi köpek olan Dogecoin, kripto bir para birimidir.. Ticari uygulanırlığı az olmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarının internette bağış sistemi olarak kullanması Dogecoin'e olan ilgiyi artırdı.

DOGECOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin gibi kripto para birimi olan Dogecoin'i alabilmek için Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekiyor. Bunun içinde öncelikle üye olmanız daha sonra da sisteme giriş yaparak yatırım işlemlerine giriş yapabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale ya da Papara sayesinde para yatırabilirsiniz. Hesabınızdaki paranız ile de Dogecoin alabilirsiniz. Paribu hesabınıza para yatırırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Yapmanız gereken aşama aşama şu şekildedir:

Havale, EFT ya da papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız.

Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunu bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz tutar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır.

İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmanız önemlidir.

Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz, transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

Kaynak: Habertürk